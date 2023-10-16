Сюсюгин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюсюгин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Сюсюгин Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: прыгнул под поезд

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