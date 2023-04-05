Емельян Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврила Фотиев
Мать: Матрона Савельева
Бракосочетание
19.05.1777 ст.
Жена: Мария Авксентьева
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1781
Сын: Григорий Емельянов
Мать ребёнка: Мария Авксентьева
Рождение ребёнка
01.11.1787
Сын: Аникий/Iоанникiй Емельянов
Мать ребёнка: Мария Авксентьева
Смерть
Неизвестно