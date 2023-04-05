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Емельян Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврила Фотиев

Мать: Матрона Савельева

Бракосочетание
19.05.1777 ст.

Жена: Мария Авксентьева

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1781

Сын: Григорий Емельянов

Мать ребёнка: Мария Авксентьева

Рождение ребёнка
01.11.1787

Сын: Аникий/Iоанникiй Емельянов

Мать ребёнка: Мария Авксентьева

Смерть
Неизвестно
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