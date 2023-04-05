Мария Авксентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Авксентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1777 ст.

Муж: Емельян Гаврилов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1781

Сын: Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Гаврилов

Рождение ребёнка
01.11.1787

Сын: Аникий/Iоанникiй Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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