Мария Авксентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1777 ст.
Муж: Емельян Гаврилов
Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.01.1781
Сын: Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Гаврилов
Рождение ребёнка
01.11.1787
Сын: Аникий/Iоанникiй Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Гаврилов
Смерть
Неизвестно