Нескоромная Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нескоромная Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нескоромный Викто Иванович

Отец ребёнка: Нескоромный Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камзолова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Нескоромный Иван Никитович

Смерть
Неизвестно
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