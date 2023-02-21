Ярицына Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярицына Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1904

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Ярицин Александр Васильев

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Ярицин Иоанн

Отец ребёнка: Ярицин Александр Васильев

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярицин Александр Васильев

Смерть
Неизвестно
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