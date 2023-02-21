Ярицына Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1904
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Ярицин Александр Васильев
Рождение ребёнка
25.10.1907
Сын: Ярицин Иоанн
Отец ребёнка: Ярицин Александр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно