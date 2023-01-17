Ярицин Александр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрицин Александр Васильев

Ярицин Александр Васильев

avatar

Место рождения

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярицин Василий

Мать: не указана

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.09.1904

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Ярицына Анна Григорьева

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Ярицин Иоанн

Мать ребёнка: Ярицына Анна Григорьева

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярицына Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close