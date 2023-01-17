Ярицин Александр Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярицин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1904
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Ярицына Анна Григорьева
Рождение ребёнка
25.10.1907
Сын: Ярицин Иоанн
Мать ребёнка: Ярицына Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярицына Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно