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Пономаренко Надежда Васильевна
Пономаренко Надежда Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Женский
Отец
Пономаренко Василий Артёмович
1931 г.р.
Мать
Пономаренко Елизавета Григорьевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Пономаренко Василий Артёмович
Мать:
Пономаренко Елизавета Григорьевна
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