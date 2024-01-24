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Пономаренко Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Пономаренко Василий Артёмович

Мать: Пономаренко Елизавета Григорьевна

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