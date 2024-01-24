Пономаренко Елизавета Григорьевна
Место рожденияМинская область город Солигорск
Дата рождения1931
Дата смерти02.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Минская область город Солигорск
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Пономаренко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Пономаренко Василий Артёмович
Смерть
02.04.1972
город Лисаковск Кустанайской области