Пономаренко Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Елизавета Григорьевна

Место рождения

Минская область город Солигорск

Дата рождения

1931

Дата смерти

02.04.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Минская область город Солигорск
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Пономаренко Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Пономаренко Василий Артёмович

Смерть
02.04.1972
город Лисаковск Кустанайской области
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