Акулина Григорьева
Место рождения
Дата рождения1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Черемухинъ Иванъ
Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Никоновъ Макаръ
Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Никоновъ Трифанъ
Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Никоновъ Сергей
Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Епестимия
Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Никоновъ Иванъ
Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константиновъ Никонъ