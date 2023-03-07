Акулина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Григорьева

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Место рождения

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Черемухинъ Иванъ

Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Никоновъ Макаръ

Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Никоновъ Трифанъ

Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Никоновъ Сергей

Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Епестимия

Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Никоновъ Иванъ

Отец ребёнка: Константиновъ Никонъ

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константиновъ Никонъ

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