Морозов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Морозова Анна Александровна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Морозов Иван Александрович
Мать ребёнка: Морозова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Морозов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Морозова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Морозова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Морозова Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно