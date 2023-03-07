Морозова Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Варламова Анна Александровна
Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Морозов Иван Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Морозов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Морозова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно