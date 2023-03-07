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Морозова Ольга Степановна

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Варламова Анна Александровна

Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Морозов Иван Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Морозов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Морозова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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