Шихова Евдокия Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Шихов Семён Антонович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Матрена Семёновна
Отец ребёнка: Шихов Семён Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756