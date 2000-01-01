Шихова Евдокия Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Евдокия Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Шихов Семён Антонович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Матрена Семёновна

Отец ребёнка: Шихов Семён Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Семён Антонович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
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