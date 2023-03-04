Шихов Семён Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Семён Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Шихов Антон .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Акимова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Матрена Семёновна

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Акимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Евдокия Акимова

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1756
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