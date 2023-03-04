Шихов Семён Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Шихов Антон .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Матрена Семёновна
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Евдокия Акимова
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1756