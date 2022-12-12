Шталенков Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Борисова Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Шталенкова Анна Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шталенкова Анна Петровна
Смерть
1941