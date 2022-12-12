Шталенков Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шталенков Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Борисова Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Шталенкова Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шталенкова Анна Петровна

Смерть
1941
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