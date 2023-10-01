Спицкая Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесгафт Милица Константиновна
Отец ребёнка: Мордвинов Константин Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Константиновна Мордвинова
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно