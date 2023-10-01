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Спицкая Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Спицкий Александр Макарович

Мать: Спицкая Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесгафт Милица Константиновна

Отец ребёнка: Мордвинов Константин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Константиновна Мордвинова

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Константин Владимирович

Смерть
Неизвестно

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