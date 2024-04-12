Вяткина (Закусова) Соломия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Закусова) Соломия Козмина

Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Закусов Козма Никитин

Мать: не указана

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Вяткин Федор Матфеев

Отец ребёнка: Вяткин Матфей Петров

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Вяткин Федор

Отец ребёнка: не указан

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Вяткин Михайло Матфеев

Отец ребёнка: Вяткин Матфей Петров

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Вяткин Михайло

Отец ребёнка: не указан

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Вяткин Роман Матфеев

Отец ребёнка: Вяткин Матфей Петров

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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