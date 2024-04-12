Вяткина (Закусова) Соломия Козмина
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Закусов Козма Никитин
Рождение ребёнка
1755
Сын: Вяткин Федор Матфеев
Отец ребёнка: Вяткин Матфей Петров
Рождение ребёнка
1755
Сын: Вяткин Федор
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Вяткин Матфей Петров
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вяткин Михайло
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вяткин Роман Матфеев
Отец ребёнка: Вяткин Матфей Петров
Смерть
Неизвестно