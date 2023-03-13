Сидоренкова, Подрядова (Трубина) Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Трубинъ Кузьма
Мать: Трубина Екатерина
Бракосочетание
07.02.1875
Муж: Сидоренковъ Киръ
Рождение ребёнка
29.11.1875
Сын: Сидоренковъ Андрей
Отец ребёнка: Сидоренковъ Киръ
Бракосочетание
11.01.1880
Муж: Подрядовъ Николай
Рождение ребёнка
03.12.1880
Дочь: Подрядова Варвара
Отец ребёнка: Подрядовъ Николай
Рождение ребёнка
19.03.1883
Сын: Подрядовъ Гаврила
Отец ребёнка: Подрядовъ Николай
Рождение ребёнка
24.08.1890
Дочь: Подрядова Наталья
Отец ребёнка: Подрядовъ Николай