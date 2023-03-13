Сидоренкова, Подрядова (Трубина) Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова, Подрядова (Трубина) Олимпиада

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Трубинъ Кузьма

Мать: Трубина Екатерина

Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Сидоренковъ Киръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1875

Сын: Сидоренковъ Андрей

Отец ребёнка: Сидоренковъ Киръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.01.1880

Муж: Подрядовъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1880

Дочь: Подрядова Варвара

Отец ребёнка: Подрядовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1883

Сын: Подрядовъ Гаврила

Отец ребёнка: Подрядовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1890

Дочь: Подрядова Наталья

Отец ребёнка: Подрядовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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