Чернега Лаврентий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чернега Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Чернега Марина Федоровна
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Чернега Максим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Чернега Марина Федоровна
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернега Петр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Чернега Марина Федоровна
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернега Марина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
Неизвестно