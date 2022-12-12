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Чернега Лаврентий

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Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
1901

Сын: Чернега Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Чернега Марина Федоровна

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Чернега Максим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Чернега Марина Федоровна

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернега Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Чернега Марина Федоровна

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернега Марина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
Неизвестно
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