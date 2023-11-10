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Чернега Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Чернега Лаврентий

Мать: Чернега Марина Федоровна

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Чернега Ефим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чернега Устин Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Военная служба
30.03.1944
Ивашков, Одеська область
Красноармеец. Призван Чечельницким РВК, Украинская ССР, Винницкая обл. | Чечельницкая вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Пропал без вести (военное)
?.07.1944
Место жительства
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
Неизвестно
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