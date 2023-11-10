Чернега Андрей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Чернега Лаврентий
Мать: Чернега Марина Федоровна
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Военная служба
30.03.1944
Красноармеец. Призван Чечельницким РВК, Украинская ССР, Винницкая обл. | Чечельницкая вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Пропал без вести (военное)
?.07.1944
Место жительства
Неизвестно
с.Ивашков Чечельницкой вол. Ольгопольского у. Подольской губ.
Смерть
Неизвестно