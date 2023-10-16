Мария Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1865
Дочь: Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
31.12.1867
Дочь: Татиана Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
10.08.1870
Сын: Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
03.02.1874
Дочь: Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
04.02.1878
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
27.09.1880
Дочь: Шевелева Пелагия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Андреевич
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Андреевич
Смерть
Неизвестно