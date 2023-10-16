Матвей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Андрей Петрович
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1865
Дочь: Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Мария Егорова
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
31.12.1867
Дочь: Татиана Матвеевна
Мать ребёнка: Мария Егорова
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
10.08.1870
Сын: Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Мария Егорова
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
03.02.1874
Дочь: Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Мария Егорова
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
04.02.1878
Дочь: Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Мария Егорова
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
27.09.1880
Дочь: Шевелева Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Мария Егорова
Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Егорова
Смерть
Неизвестно