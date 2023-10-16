Матвей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Андрей Петрович

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1865

Дочь: Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Мария Егорова

Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
31.12.1867

Дочь: Татиана Матвеевна

Мать ребёнка: Мария Егорова

Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
10.08.1870

Сын: Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Мария Егорова

Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
03.02.1874

Дочь: Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Мария Егорова

Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
04.02.1878

Дочь: Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Мария Егорова

Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Рождение ребёнка
27.09.1880

Дочь: Шевелева Пелагия Матвеевна

Мать ребёнка: Мария Егорова

Тверская обл., Калининский р-н, д. Яковлево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Егорова

Смерть
Неизвестно
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