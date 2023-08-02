Дурышев-Никифоров Семён Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурышев-Никифоров Семён Матвеев

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

27.09.1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
24.12.1829 ст.

Сын: Дурышев-Никифоров Василий Симеонов

Мать ребёнка: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Жена Параскева Никитина р.1797
Смерть
27.09.1848 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
от холеры в возрасте 54 лет
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