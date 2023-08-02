Дурышев-Никифоров Семён Матвеев
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Дата рождения1794 ст.
Дата смерти27.09.1848 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
24.12.1829 ст.
Сын: Дурышев-Никифоров Василий Симеонов
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
27.09.1848 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
от холеры в возрасте 54 лет