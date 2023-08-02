Дурышев-Никифоров Василий Симеонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурышев-Никифоров Василий Симеонов

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

24.12.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1829 ст.

Отец: Дурышев-Никифоров Семён Матвеев

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
06.02.1848 ст.

Жена: Дурышева Евдокия Ивановна

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1860 ст.

Сын: Дурышев Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Дурышева Евдокия Ивановна

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Не установлено
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