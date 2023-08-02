Дурышев-Никифоров Василий Симеонов
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения24.12.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1829 ст.
Отец: Дурышев-Никифоров Семён Матвеев
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
06.02.1848 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
11.06.1860 ст.
Мать ребёнка: Дурышева Евдокия Ивановна
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Не установлено