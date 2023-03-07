Иван Лукин
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Лука Матвеев
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Лукьянова
Смерть
Неизвестно