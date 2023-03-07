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Иван Лукин

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Место рождения

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лука Матвеев

Мать: Ирина Иванова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Лукьянова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Лукьянова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Лукьянова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Лукьянова

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Лукьянова

Смерть
Неизвестно
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