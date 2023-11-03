Ивановская (Бобровская) Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Работа или профессия
Неизвестно
учительница, дочь и жена священника
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Дочь: Мельвинская (Ивановская) Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Ивановская) Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Ивановская) Феофания Анатольевна
Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1900
Дочь: (Ивановская) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903
Дочь: (Ивановская) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905
Дочь: (Ивановская) Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907
Дочь: Казанцева (Ивановская) Александра Анатольевна
Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.11.1909
Сын: Ивановский Всеволод Анатольевич
Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич
Салтакъял, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл