Ивановская (Бобровская) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская (Бобровская) Юлия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бобровский Михаил Петрович

Мать: Бобровская (Тихвинская) Александра Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
учительница, дочь и жена священника
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894

Дочь: Мельвинская (Ивановская) Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Ивановская) Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Ивановская) Феофания Анатольевна

Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1899 и 1900

Дочь: (Ивановская) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1903

Дочь: (Ивановская) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905

Дочь: (Ивановская) Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907

Дочь: Казанцева (Ивановская) Александра Анатольевна

Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.11.1909

Сын: Ивановский Всеволод Анатольевич

Отец ребёнка: Ивановский Анатолий Дмитриевич

Салтакъял, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

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