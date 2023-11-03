Бобровская (Тихвинская) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобровский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бобровская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ивановская (Бобровская) Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дьяконова (Бобровская) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович