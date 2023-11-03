Бобровская (Тихвинская) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская (Тихвинская) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобровский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бобровская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воскресенская (Бобровская) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ивановская (Бобровская) Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дьяконова (Бобровская) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бобровский Михаил Петрович

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