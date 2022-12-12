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Петряшев Федор Алексеев

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Место рождения

Харюзово, Езекиевская волость, Никольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряшев Алексей

Мать: не указана

Харюзово, Езекиевская волость, Никольский уезд
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Военная служба
03.09.1916 ст.
Получил ранение. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Военная служба
21.09.1916 ст.
Лух, Апраксинская волость, Костромской уезд
Прибыл на излечение: РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Место жительства
Неизвестно
Харюзово, Езекиевская волость, Никольский уезд
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Смерть
Неизвестно
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