Петряшев Федор Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряшев Алексей
Мать: не указана
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Военная служба
03.09.1916 ст.
Получил ранение. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Военная служба
21.09.1916 ст.
Лух, Апраксинская волость, Костромской уезд
Прибыл на излечение: РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Место жительства
Неизвестно
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Смерть
Неизвестно