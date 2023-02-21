Петряшев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Харюзово, Езекиевская волость, Никольский уезд
РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2647-П, л. 636
Смерть
Неизвестно