Митрополова (Шапошникова) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1823 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1825 ст.
Сын: Митрополов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Митрополов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1830 ст.
Дочь: Митрополова Евлалия Александровна
Отец ребёнка: Митрополов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.04.1835 ст.
Сын: Митрополов Филадельф Александрович
Отец ребёнка: Митрополов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно