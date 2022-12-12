Митрополова (Шапошникова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрополова (Шапошникова) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1823 ст.

Муж: Митрополов Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1825 ст.

Сын: Митрополов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Митрополов Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1830 ст.

Дочь: Митрополова Евлалия Александровна

Отец ребёнка: Митрополов Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1835 ст.

Сын: Митрополов Филадельф Александрович

Отец ребёнка: Митрополов Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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