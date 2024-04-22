Смирнов Павел Никитич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Смирнов Никита Евсеевич
Мать: Лукерья Георгиевна
Бракосочетание
11.02.1840
Жена: Устина Никитична
Вотчины настасьи Олонкиноой https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFR-CQP?i=12&wc=Q866-JZ6%3A375541101%2C375541102%2C378524201%2C378526601&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1857 ст.
Мать ребёнка: Устина Никитична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF1-9STD?i=150&wc=Q866-V43%3A375541101%2C375541102%2C378524201%2C378524401&cc=1921824 Установлен по родству крестных. Его дочь Мария Семенова У ее де... Показать все
Смерть
Неизвестно