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Смирнов Павел Никитич

Место рождения

Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Смирнов Никита Евсеевич

Мать: Лукерья Георгиевна

Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1840

Жена: Устина Никитична

Вотчины настасьи Олонкиноой https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFR-CQP?i=12&wc=Q866-JZ6%3A375541101%2C375541102%2C378524201%2C378526601&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1857 ст.

Сын: Смирнов Семен Павлович

Мать ребёнка: Устина Никитична

Старое, Фировский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF1-9STD?i=150&wc=Q866-V43%3A375541101%2C375541102%2C378524201%2C378524401&cc=1921824 Установлен по родству крестных. Его дочь Мария Семенова У ее де... Показать все
Смерть
Неизвестно
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