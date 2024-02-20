Прийменко Роман Артемьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1883
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Сын: Прийменко Василий Романович
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.05.1913
Дочь: Елена Романовна
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ольга Романович
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.07.1916
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.10.1918
Сын: Прийменко Степан Романович
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Любовь Романовна
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прийменко Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно