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Прийменко Степан Романович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.10.1918

Дата смерти

05.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918

Отец: Прийменко Роман Артемьевич

Мать: Прийменко Вера Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
С ?.11.1941 по 05.01.1944
Московские курсы офицеров запаса,
Ком. стрелкового взвода 761 сп 317 761 сп 317 сд (761 сп, 317 сд); 317 сд 761 сп (317 сд, 761 сп); 275 сп ВВ НКВД (275 сп ВВ НКВД); 761 сп 317 сд 22 ск 1 УкрФ (761 сп, 317 сд, 22 ск, 1 УкрФ)
Получение воинского звания/чина
15.04.1942
Присвоено звание лейтенант Приказ № 0105
Смерть
05.01.1944
ВОВ убит в бою
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