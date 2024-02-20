Прийменко Степан Романович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения28.10.1918
Дата смерти05.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
С ?.11.1941 по 05.01.1944
Московские курсы офицеров запаса,
Ком. стрелкового взвода 761 сп 317 761 сп 317 сд (761 сп, 317 сд); 317 сд 761 сп (317 сд, 761 сп); 275 сп ВВ НКВД (275 сп ВВ НКВД); 761 сп 317 сд 22 ск 1 УкрФ (761 сп, 317 сд, 22 ск, 1 УкрФ)
Получение воинского звания/чина
15.04.1942
Присвоено звание лейтенант Приказ № 0105
Смерть
05.01.1944
ВОВ убит в бою