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(Прийменко) Ольга Романович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1913

Дата смерти

28.06.1916

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Прийменко Роман Артемьевич

Мать: Прийменко Вера Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
28.06.1916
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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