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Зорина Наталья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1875 и 1876

Муж: Зорин Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.07.1877

Дочь: Добролюбова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Зорин Григорий Яковлевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Тремасова Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Зорин Григорий Яковлевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1888

Сын: Зорин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зорин Григорий Яковлевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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