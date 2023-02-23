Зорина Наталья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1875 и 1876
Рождение ребёнка
12.07.1877
Дочь: Добролюбова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Зорин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Тремасова Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Зорин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.05.1888
Отец ребёнка: Зорин Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно