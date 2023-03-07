Тремасова (Зорина) Матрена Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Тремасов Иван Иванович
Бракосочетание
12.?.1900
Рождение ребёнка
08.10.1903
Отец ребёнка: Тремасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1905
Отец ребёнка: Тремасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1908
Сын: Тремасов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Тремасов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно