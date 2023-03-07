Тремасова (Зорина) Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Зорина) Матрена Григорьевна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Зорин Григорий Яковлевич

Мать: Зорина Наталья Кирилловна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Тремасов Иван Иванович

Бракосочетание
12.?.1900

Муж: Тремасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1903

Сын: Тремасов Яков Иванович

Отец ребёнка: Тремасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1905

Сын: Тремасов Степан Иванович

Отец ребёнка: Тремасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1908

Сын: Тремасов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Тремасов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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