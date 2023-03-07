Зиновий Егоров
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти06.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1875
Жена: Елена Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1875
временно-отпускной рядовой Каменской местной команды
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: Наталия Зиновьева
Мать ребёнка: Елена Петрова
Смерть
06.04.1879