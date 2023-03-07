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Зиновий Егоров

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: ?

Мать: ?

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1875

Жена: Елена Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Военная служба
1875
временно-отпускной рядовой Каменской местной команды
Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: Наталия Зиновьева

Мать ребёнка: Елена Петрова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.04.1879
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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