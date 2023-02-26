Боброва (Игнатова) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Игнатов Тимофей Тихонович
Мать: Игнатова Ефросинья дочь
Рождение ребёнка
30.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобров Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958