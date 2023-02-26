Боброва (Игнатова) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Игнатова) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Игнатов Тимофей Тихонович

Мать: Игнатова Ефросинья дочь

Рождение ребёнка
30.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобров Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Николай Фёдорович

Смерть
1958
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