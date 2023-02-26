Игнатов Тимофей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти25.12.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1905
Дочь: Важенина Агрепина Тимофеевна
Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Боброва Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь
Рождение ребёнка
01.03.1913
Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Дедюлина Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь
Рождение ребёнка
02.11.1923
Сын: Игнатов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игнатова Ефросинья дочь
Работа или профессия
Неизвестно
Работник. делал мебель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.12.1953