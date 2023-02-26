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Игнатов Тимофей Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

25.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1905

Дочь: Важенина Агрепина Тимофеевна

Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Боброва Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь

Рождение ребёнка
1910

Сын: Игнатов Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь

Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Игнатов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Дедюлина Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.11.1923

Сын: Игнатов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Игнатова Ефросинья дочь

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Ефросинья дочь

Работа или профессия
Неизвестно
Работник. делал мебель
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
25.12.1953
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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