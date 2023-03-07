Стародумова Мавра Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Стародумов Прокопей Титов
Отец ребёнка: Стародумов Тит (Титко) Силин
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Агафья Титова
Отец ребёнка: Стародумов Тит (Титко) Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710