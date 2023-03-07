Стародумова Мавра Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумова Мавра Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1666 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Стародумов Прокопей Титов

Отец ребёнка: Стародумов Тит (Титко) Силин

Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Агафья Титова

Отец ребёнка: Стародумов Тит (Титко) Силин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Тит (Титко) Силин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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