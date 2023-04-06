Везигина Федосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Везигина Федосия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Везигин Петр Андреянов

Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Везигин Елпидифор (Христофор) Андреянов

Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов

Рождение ребёнка
?.03.1803

Дочь: Наталья Андриянова

Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов

Рождение ребёнка
28.07.1803

Сын: Везигин Стефан Андреянов

Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Андриянова

Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов

Рождение ребёнка
30.12.1811

Дочь: Мелания Андриянова

Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Андриян Иванов

Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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