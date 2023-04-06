Везигина Федосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Везигин Елпидифор (Христофор) Андреянов
Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов
Рождение ребёнка
?.03.1803
Дочь: Наталья Андриянова
Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1803
Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Андриянова
Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов
Рождение ребёнка
30.12.1811
Дочь: Мелания Андриянова
Отец ребёнка: Везигин Андриян Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно