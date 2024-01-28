Черница Прасковья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черница Прасковья Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1892

Дата смерти

18.01.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1892

Отец: Давыденко Назар Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Черница Василий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.01.1980

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