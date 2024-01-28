Черница Прасковья Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1892
Дата смерти18.01.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1892
Отец: Давыденко Назар Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Черница Василий Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.01.1980