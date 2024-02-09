Мухамадуллин Мухамадулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Мухамадуллин Тимерхан Мухамадуллинович
Мать ребёнка: не указана
Староянзигитово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1915 ст.
Сын: Мухамадуллин Хазимулла Мухамадуллинович
Мать ребёнка: не указана
Старый Каинлык, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно