деревня Старый Каинлык, деревня Старый Каинлык, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старый Каинлык

Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Каинлыковская волость
23Старо-Каинлыкова, д. при оз. Канаке, прос. дор., х.-з. маг.93445127121Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Краснокамский район
517786Старый Каинлыкдеревня55°46'00"54°26'00"N-40-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Краснокамский муниципальный район, Сельское поселение Новокаинлыковский сельсовет
80637435126д Старый Каинлыкдеревня
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