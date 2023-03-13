Самохинъ (Назарова) Акулина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.06.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1867
Отец: Назаровъ Фролъ
Мать: Назарова Анна
Александровка
Рождение ребёнка
1885
Сын: Самохинъ Петръ
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
24.10.1890
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
28.05.1893
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
18.05.1895
Сын: Самохинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
07.11.1897
Сын: Самохинъ Александръ
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
15.12.1899
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
23.06.1903
Сын: Самохинъ Иванъ
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
01.06.1906
Сын: Самохинъ Зосима
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
14.01.1909
Сын: Самохинъ Антонъ
Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самохинъ Дмитрий