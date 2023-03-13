Самохинъ (Назарова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ (Назарова) Акулина

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.06.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1867

Отец: Назаровъ Фролъ

Мать: Назарова Анна

Александровка
Рождение ребёнка
1885

Сын: Самохинъ Петръ

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Рождение ребёнка
24.10.1890

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.05.1893

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1895

Сын: Самохинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1897

Сын: Самохинъ Александръ

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1899

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1903

Сын: Самохинъ Иванъ

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1906

Сын: Самохинъ Зосима

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1909

Сын: Самохинъ Антонъ

Отец ребёнка: Самохинъ Дмитрий

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохинъ Дмитрий

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