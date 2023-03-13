Самохинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Самохинъ Дмитрий
Мать: Самохинъ Акулина
Бракосочетание
30.06.1906
Жена: Самохина Ирина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1907
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
26.01.1909
Сын: Самохинъ Федоръ
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
09.03.1911
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
07.08.1912
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
04.03.1915
Сын: Самохинъ Алексей
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
29.09.1916
Сын: Самохинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Самохина Ирина