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Самохинъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Самохинъ Дмитрий

Мать: Самохинъ Акулина

Бракосочетание
30.06.1906

Жена: Самохина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1907

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1909

Сын: Самохинъ Федоръ

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1911

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1912

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1915

Сын: Самохинъ Алексей

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1916

Сын: Самохинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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