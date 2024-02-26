Дьячкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Илья Ii Дед Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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