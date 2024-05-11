Томилин Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1978
Дочь: Лесникова (Томилина) Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Белова (Зубова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
19.10.1981
Сын: Томилин Александр Витальевич
Мать ребёнка: Белова (Зубова) Валентина Николаевна