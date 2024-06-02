Белова (Зубова) Валентина Николаевна 11.08.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белова (Зубова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1958

Отец: Зубов Николай Матвеевич

Мать: Зубова (Томилина) Ефросинья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Александр Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томилин Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
21.04.1978

Дочь: Лесникова (Томилина) Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Томилин Виталий

Рождение ребёнка
19.10.1981

Сын: Томилин Александр Витальевич

Отец ребёнка: Томилин Виталий

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