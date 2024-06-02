Белова (Зубова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Томилин Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
21.04.1978
Дочь: Лесникова (Томилина) Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Томилин Виталий
Рождение ребёнка
19.10.1981
Сын: Томилин Александр Витальевич
Отец ребёнка: Томилин Виталий