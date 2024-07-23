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Гаскин Исай Израилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гаскин Израиль Вениаминович

Мать: не указана

Арест
17.08.1930
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Осуждение
17.10.1930
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю Статья - 58-10. Приговор - 5 лет заключения в концлагерь с конфискацией имущества
Реабилитация осужденного
09.06.1989
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
9 июня 1989 г. реабилитирован Прокуратурой Бурятской АССР архивное дело № 654 - источники данных БД "Жертвы политического террора в СССР"; т.5, Книга памяти Бурятии
Смерть
Неизвестно

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