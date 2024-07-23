Гаскин Исай Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Гаскин Израиль Вениаминович
Мать: не указана
Арест
17.08.1930
Осуждение
17.10.1930
осужден Особой тройкой при ПП ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю Статья - 58-10. Приговор - 5 лет заключения в концлагерь с конфискацией имущества
Реабилитация осужденного
09.06.1989
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
9 июня 1989 г. реабилитирован Прокуратурой Бурятской АССР архивное дело № 654 - источники данных БД "Жертвы политического террора в СССР"; т.5, Книга памяти Бурятии
Смерть
Неизвестно