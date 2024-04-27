Жолобов Прокопий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти23.06.1794 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Жолобова Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Жолобов Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
07.02.1786 ст.
Дочь: Жолобова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна
№ 4 о рождении 7 февраля 1786 года дочери Евдокии у экономического крестьянина села Емецка Прокопия Желобова. Крещена 7 февраля 1786 года. Восприемница: бывшего крестьянина сего прихода Григория Качег... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна
Смерть
23.06.1794 ст.