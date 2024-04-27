Жолобов Прокопий Ефимович 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жолобов Прокопий Ефимович

Место рождения

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

23.06.1794 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Жолобова Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Жолобов Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.02.1786 ст.

Дочь: Жолобова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 4 о рождении 7 февраля 1786 года дочери Евдокии у экономического крестьянина села Емецка Прокопия Желобова. Крещена 7 февраля 1786 года. Восприемница: бывшего крестьянина сего прихода Григория Качег... Показать все
Рождение ребёнка
1788

Сын: Жолобов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Жолобова (Носкина) Прасковья Федоровна

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
23.06.1794 ст.
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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